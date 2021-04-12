Врио пензенского губернатора заявил о коррупции в администрации Пензы

Одного из заместителей главы Пензы правоохранительные органы проверяют на причастность к коррупции. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил врио губернатора области Олег Мельниченко. Имени подозреваемого он не назвал.

Господин Мельниченко, обратившись к главе Пензы Андрею Лузгину, сказал, что у последнего есть заместитель, который «предлагал свои услуги за 10 млн руб.». По словам врио губернатора есть соответствующая диктофонная запись.

Олег Мельниченко не стал называть имя чиновника, сказав, что сделает это позже, и попросил Андрея Лузгина уволить этого заместителя. По словам главы региона, в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

У главы Пензы Андрея Лузгина есть первый заместитель Виталий Макаров, а также заместители: по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергей Волков, по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов, по экономике и развитию предпринимательства Герман Дорофеев.

Сергей Петунин, Саратов