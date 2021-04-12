В Красноярском крае прокуратура проверит информацию о дефиците сахара в магазинах

Прокуратура Красноярского края организовала мониторинг ситуации с наличием сахара в магазинах. Проверка проводится после информации в СМИ о дефиците товара, сообщает региональное ведомство.

Городским и районным прокурорам поручили «активизировать работу по надзору за исполнением законодательства о торговой деятельности». Жителей просят сообщать о нарушениях.

Ранее местные СМИ публиковали информацию о том, что в начале апреля в некоторых магазинах Красноярска отсутствовал сахар. В местах, где товар был, его продавали с ограничениями — не более 2–5 кг одному покупателю.

Екатерина Лукашевич