Продажи новых кроссоверов в Татарстане упали почти на 15%

В Татарстане продажи новых кроссоверов и внедорожников в марте 2021 года составили 2,6 тыс. единиц, что на 14,5% меньше, чем годом ранее. Республика заняла пятое место в России по числу проданных машин в сегменте SUV. Исследование провели специалисты «Автостат».

Лидером среди регионов РФ по объемам продаж новых кроссоверов и внедорожников стала Москва, где количество реализованных в марте единиц составила 11 тыс. Второе место занимает Подмосковье с 6,2 тыс. автомобилей. Топ-3 замыкает Санкт-Петербург с 5 тыс. машин. В пятерку помимо Татарстана вошел Краснодарский край (2,8 тыс. единиц).

В России продажи машин в сегменте SUV в марте 2021 года составили 70,5 тыс., что на 15% меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"