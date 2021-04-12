Шоколадная фабрика «Новосибирская» впервые с 2014 года получила убыток Себестоимость продаж сократилась на 7,1%

ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры») в 2018 году получила 10,97 млн руб. чистого убытка против 63,6 млн руб. прибыли годом ранее.

Выручка, согласно отчету компании, сократилась на 9,5%, до 1,67 млрд руб., себестоимость продаж — на 7,1% (до 1,4 млрд руб.).

По данным «СПАРК-Интерфакс», в последний раз отрицательный финансовый результат компания получала в 2014 году, тогда убыток составил 7 млн руб.

Фабрика Новосибирская является одним из крупнейших сибирских производителей кондитерских изделий и лидером рынка в Новосибирской области. Предприятие образовано в 1942 году, сейчас выпускает более 80 наименований кондитерских изделий, в том числе шоколадные конфеты, зефир и мармеладные изделия.

Дарья Решетникова