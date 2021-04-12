В Адыгее инфляция в первом квартале 2021 года составила 6,3%

В Адыгее в январе-марте 2021 года цены на товары и услуги выросли на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Краснодарстата. В марте 2021 года инфляция составила 6,5% по отношению к марту 2020 года.

По итогам первого квартала продовольственные товары стали дороже на 10,4%, непродовольственные – на 4,9%, услуги – 2%.

В группе продовольственных товаров больше всего выросли цены на сахар (+61,7%), яйца (+35,5%) и подсолнечное масло (+33,5%). Среди непродовольственных товаров активнее всего росли цены на медикаменты (+16,9%), табачные изделия (+8,9%) и строительные материалы (+6,6%). При этом, на 1,3% стали дешевле электротовары, на 0,4% – телерадиотовары. В группе платных услуг поднялись цены на услуги дошкольного воспитания (+14,8%), санаторно-оздоровительные услуги (+10%), однако на 2,2% стало дешевле страхование.

Алексей Белянин