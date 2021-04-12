«Эрдоган не хочет оставаться без гостей из России»

Турция против войны, но Крым — украинский. Таковы итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву и Киев помириться. При этом президент Турции готов сотрудничать с Украиной и не подвергает сомнению ее территориальную целостность. В том числе это касается принадлежности полуострова. Тем временем Москва должна принять решение об отмене или приостановке полетов в Турцию. Официальная причина — обострение эпидемии COVID-19. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Эрдогана едва ли можно назвать надежным партнером Кремля.

Реджеп Тайип Эрдоган полностью поддерживает позицию коллег по блоку НАТО, США и Евросоюза. Президент Турции против войны на востоке Украины. Он за минские соглашения. Турецкая республика не признает Крым российским и выступает за то, чтобы соседние государства решали свои проблемы исключительно мирным путем.

Сотрудничество Киева и Анкары не направлено против третьих стран. В целом все очень корректно, без экспрессивности и красочных выражений, чем увлекается в последнее время турецкий лидер. Россия — не враг. Но вот друг ли? В этом и заключается большой вопрос. Накануне Эрдоган созвонился с российским президентом Владимиром Путиным и, судя по всему, заверил коллегу, что оснований для беспокойства нет. Турция придерживается так называемой многовекторной политики и заинтересована в контактах с разными государствами, в том числе и с недружественными партнерам. Между тем главная тема в российском информационном поле — возможное закрытие полетов в Турцию.

Можно смело сказать, что наше население это беспокоит даже больше, чем перспективы большой войны в Донбассе.

Это неудивительно, ведь грядет туристический сезон, и многие купили туры. И что теперь? Оставаться дома? А вернут ли деньги? И куда тогда ехать, когда все еще в основном закрыто? При этом главной причиной такого развития событий в большинстве своем называют именно политику. Мол, Эрдоган плохо себя ведет, и его нужно наказать. Невольно получается, что пострадает от этого наказания рядовой российский турист. Конечно, опасность из-за коронавируса никто не отменял. Государство должно заботиться о своих гражданах. К слову, обращают на себя внимание массовые призывы со стороны ряда политиков и разного рода общественных деятелей закрыть турецкое направление.

Эрдоган не хочет оставаться без гостей из России, о чем прямо Путину и сказал. Его страна не в лучшей экономической форме — лишние миллионы долларов не помешают.

Но при этом он считает, что Крым аннексирован, и, более того, поддерживает так называемую «Крымскую платформу» — специально созданный Зеленским международный механизм для привлечения внимания к крымской проблеме с целью вернуть полуостров в состав «незалежной». Кроме того, из общего протокола визита как-то немного выпал вопрос с беспилотниками типа Bayraktar. Хотя, судя по всему, они все-таки отправляются на Украину. По крайней мере, компания-производитель это подтвердила. Видно, соглашение решено не афишировать.

Понятно, что Эрдоган не будет открыто вставать на сторону Украины. Просто случись по-настоящему серьезная война, Россию не поддержит никто из больших и адекватных стран. Более того, некий альянс с Турцией против Америки и ее европейских союзников — абсолютно бессмысленное мероприятие. А вот поддержка партнеров против Москвы вполне возможна.

И еще не стоит забывать, что Россия от Эрдогана очень серьезно зависит — по турецкой территории проложены наши российские газопроводы. И атомную станцию мы им строим за счет своих же кредитов. Если закрыть полеты и отменить туры, непонятно, кого мы больше накажем — себя или Эрдогана. Вот такая вот многовекторность.