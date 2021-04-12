В Самарской области создадут рабочую группу по подготовке кадров для туризма

Рабочая группа по подготовке кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства будет сформирована в Самарской области. Она будет работать в рамках координационного совета по туризму. Решение было принято на круглом столе «Университет, бизнес и власть: взаимодействие в развитии туристской индустрии» на площадке Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС). Об этом сообщает вуз со ссылкой на руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова.

«Артур Абдрашитов предложил возглавить новую рабочую группу врио ректора ПВГУС Любови Выборновой»,– говорится в сообщении.

Также представители ПВГУС предложили сформировать консорциум «Туристско-рекреационный кластер Самарской области». В него могут войти образовательные и научно-исследовательские организации и компании сферы туризма, а также отраслевые союзы и органы власти.

Решение о создании рабочей группы по подготовке кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства в регионе связано с дефицитом специалистов в этой сфере. Это обусловлено низкой рентабельностью бизнеса, которая не позволяет предлагать высокие зарплаты, и нехваткой практических умений у молодых специалистов.

Проблема также связана с сокращением до нуля числа бюджетных мест в ПВГУС на таких направлениях, как «Туризм» и «Гостиничное дело». На сегодняшний день вуз готовит 46,3% кадров для сферы туризма в Самарской области.

В связи с этим в настоящее время решается вопрос о направлении от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова письма в Минобрнауки РФ с просьбой выделить на 2021-2022 учебные годы контрольные цифры приема. За счет этого была бы обеспечена возможность набора на бюджетные места в ПВГУС по направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело». Также из бюджета Самарской области могут на эти цели быть выделены средства в рамках финансирования целевого приема в вузы.

Георгий Портнов