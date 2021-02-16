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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Туристический железнодорожный маршрут планируется запустить между Самарской и Оренбургской областью

Пригородный железнодорожный транспорт в Оренбургской области планируется использовать для туризма. Соответствующий вопрос прорабатывают минэкономразвития региона и Южно-Уральская железная дорога. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

«Готовится также соглашение о взаимодействии и развитии взрослого и детского туризма с Куйбышевской железной дорогой. По мнению сторон, это будет способствовать стимулированию роста турпотока из Самары в Оренбуржье»,– говорится в сообщении.

В частности, планируется развивать маршруты, туры выходного дня и организовывать посещения Бузулукского бора. Соответствующие планы были озвучены на рабочем совещании на эту тему в национальном парке «Бузулукский бор».

Георгий Портнов


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