Реставрационные работы в здании кардиодиспансера оценили в 2,1 млн рублей

ГБУЗ «Клинический кардиологический диспансер» объявило электронный аукцион выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В. Н.».

Здание на ул. Луначарского, 95б, было построено в 1907 году. В настоящее время там расположен хирургический корпус кардиологического диспансера. Подрядчик должен будет провести ремонтно-реставрационные работы в помещениях первого этажа. Все работы необходимо завершить в течение 60 дней со дня подписания контракта.

Максимальная цена контракта указана в размере 2,1 млн руб. Аукцион пройдет 22 апреля.