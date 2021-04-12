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Главой Иглинского района стала Гюзель Насырова

Решением совета муниципального района главой администрации Иглинского района по контракту назначена Гюзель Насырова.

Заседание районного совета состоялось 9 апреля. Конкуренцию Гюзель Насыровой составил заместитель главы администрации Салаватского района Айрат Гильмутдинов. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру госпожи Насыровой, сообщили в пресс-службе администрации Иглинского района.

Гюзель Насырова в 1999 году окончила Башкирский государственный университет, в 2020 году прошла профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии. С 1996 года работал учителем башкирского языка уфимской школы №115. С 2001 по 2003 годы была методистом управления народного образования Советского района Уфы. С 2003 по 2021 годы работала в администрации главы республики, в последнее время занимала должность первого заместителя управляющего делами главы Башкирии.

Влада Шипилова


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