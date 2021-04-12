В Оренбуржье обвалился мост из-за паводка

Обвал 20 кв. м дорожного полотна моста произошел в Бузулуке. Пострадавших нет. Происшествие случилось из-за подмытия паводковыми водами правого берега реки Самары. Об этом сообщает правительство Оренбургской области со ссылкой на главу Бузулука.

«Движение транспорта по мосту перекрыто. Сейчас идет подъем уровня воды. После прохождения паводка на объекте начнутся ремонтные работы»,– говорится в сообщении.

В настоящее время транспорт объезжает поврежденный участок. По информации регионального правительства, в Оренбуржье ограничено движение по 26 низководным мостам. Также из-за паводка отрезаны четыре населенных пункта в Первомайском районе и Соль-Илецке. Кроме того, остается 22 перелива через автодороги региона.

В июне минувшего года произошло обрушение ограждений моста через реку Сакмара в районе проспекта Братьев Коростелевых в Оренбурге. В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося была организована доследственная проверка. Позже в связи с этой ситуацией правоохранители задержали заместителя начальника МБУ «Управление капитального строительства» Станислава Емельянова.

Георгий Портнов