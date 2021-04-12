Летом из Казани откроются новые авиарейсы до Архангельска и Брянска

Летом 2021 года из Казани начнут курсировать новые авиарейсы до Архангельска и Брянска. Их будет выполнять авиакомпания «РусЛайн». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Также летом планируется открытие новых рейсов из Костромы. Их с июня по август будет осуществлять авиакомпания «Ямал». Кроме того, начнут курсировать рейсы авиакомпании Utair из Липецка.

Всего на сегодняшний день авиарейсы в Казани осуществляются по 33 направлениям внутри страны. В апреле число внутренних рейсов прогнозируется на уровне 2,4 тыс., что почти на 2 тыс. больше, чем годом ранее. Летом прогнозируемое число перелетов составит 7,9 тыс. рейсов против прошлогодних 7,4 тыс.

"Ъ-Казань"