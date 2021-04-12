Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 71 случай заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались три инфицированных пациента — 71-летний мужчина и женщины 93 и 62 лет, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 43 жителя Ижевска, 11 граждан из Игринского района, восемь — из Увинского района, три — из Дебесского района, по два — из Шарканского и Якшур-Бодьинского районов, по одному — из Алнашского и Завьяловского районов. В их числе четыре ребенка до 14 лет и 17 человек старше 65 лет. При этом 76 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 31 662 случая заражения коронавирусом. Из них 399 закончились летальным исходом, 28 196 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 79 заболевших находятся в тяжелом состоянии.