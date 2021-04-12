Головная компания 2ГИС удвоила прибыль в год вхождения в Сбер

Новосибирское ООО «Дубльгис» (сервис 2ГИС) в 2020 году получило 238,6 млн руб. чистой прибыли, что в 2,1 раза больше показателя предыдущего года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Выручка компании за год увеличилась на 6,3% и составила 4,26 млрд руб.

Как следует из отчета, в 2020 году «Дубльгису» удалось сократить себестоимость продаж, увеличить прочие доходы и сократить часть расходов.

В сентябре 2020 года 71,94% в ООО «Дубльгис» получила связанная со Сбербанком компания «Цифровые технологии». Еще 3,06% с прошлого года принадлежат ООО «О2О Холдинг» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group), 25% — осталось у кипрского «2ГИС лимитед». Как сообщалось ранее, переговоры о сделке велись с 2019 года. Картографический сервис был оценен в 14,3 млрд руб.

2ГИС входит в топ-10 работающих в рунете холдингов. Разработчиком сервиса является новосибирское ООО «Дубльгис».

Дарья Решетникова