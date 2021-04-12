Наблюдатели от СНГ заявили о соответствии референдума в Киргизии международным стандартам

Миссия наблюдателей от СНГ считает, что референдум по принятию новой конституции Киргизии соответствует международным требованиям, сообщил член миссии Фарит Мухаметшин. Поправки к конституции предусматривают переход от парламентской формы правления к президентской, право президента избираться на два срока.

«Референдум по принятию новой конституции Киргизии может быть охарактеризован как соответствующий международным требованиям и стандартам»,— сказал господин Мухаметшин на брифинге (цитата по «Интерфаксу»). Он рассказал, что в день референдума наблюдатели посетили 78 участков в Бишкеке и Чуйской области.

«ЦИК Киргизии, территориальные и участковые комиссии органы власти провели необходимые организационные мероприятия в соответствии с календарным планом и соблюдением санитарных норм»,— добавил он.

Ранее вице-премьер страны Улукбек Кармышаков сообщил, что на участки пришли более 30% избирателей. По предварительным данным ЦИКа, после обработки более 60% протоколов 79,54% избирателей проголосовали за принятие новой редакции основного закона государства.

Подробнее о голосовании — в материале “Ъ” «Киргизия укрепилась властно и вертикально».