Конституционный референдум в Киргизии состоялся

В Киргизии состоялся конституционный референдум, на участки пришли более 30% избирателей, заявил вице-премьер страны Улукбек Кармышаков. По предварительным данным ЦИКа, после обработки более 60% протоколов 79,54% избирателей проголосовали за принятие новой редакции основного закона государства. Около 13% проголосовали против.

«Более 30% избирателей пришли на референдум»,— заявил господин Кармышаков на брифинге (цитата по «Интерфаксу»). Подсчет голосов продолжается. Сегодня граждане Киргизии также голосовали на выборах в местные органы власти.

Поправки к конституции Киргизии предусматривают переход от парламентской формы правления к президентской. Также предлагается позволить президенту избираться на два срока, снизив при этом срок с шесть лет до пяти.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Президент Киргизии мог бы править один за всех».