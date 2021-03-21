Ренессанс Дарьи Касаткиной

Победительницей St. Petersburg Ladies Trophy — турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $565 тыс.— стала россиянка Дарья Касаткина. Это произошло после того, как ее соперница и соотечественница Маргарита Гаспарян отказалась от продолжения борьбы в начале второй партии финального матча. Уже второй в этом году и четвертый за карьеру титул позволит Касаткиной, экс-десятой ракетке мира, значительно улучшить свое положение в рейтинге, поднявшись с 61-го места на 38-е.

В этом году на St. Petersburg Ladies Trophy состоялось два рекорда. Один из них совместными усилиями установили россиянка Вера Звонарева и француженка Фиона Ферро, которые во втором круге выясняли отношения три часа и десять минут и провели самый затяжной матч за всю шестилетнюю историю турнира. А второй рекорд — сразу семь россиянок в четвертьфинале, чего на турнирах WTA Tour не было еще никогда,— по идее, с высокой степенью вероятности можно было предсказать заранее. Дело в том, что на победу в Санкт-Петербурге изначально претендовали именно хозяйки турнира, и ничего плохого в этом в общем-то не было, поскольку рейтинговые очки в условиях сокращенного из-за пандемии турнирного календаря — большой дефицит.

В ходе этого своеобразного открытого чемпионата России Маргарита Гаспарян неожиданно для многих обыграла первую ракетку страны Екатерину Александрову, Вера Звонарева — малоизвестную, но амбициозную Анастасию Гасанову, Светлана Кузнецова — единственную зарубежную четвертьфиналистку румынку Жаклин Кристиан, а Дарья Касаткина — Веронику Кудерметову. В полуфиналах Гаспарян справилась со Звонаревой, а Касаткина — с Кузнецовой. Таким образом, в решающем матче сошлись 23-летняя Дарья Касаткина, занимавшая на этой неделе в рейтинге 61-е место, и 26-летняя Маргарита Гаспарян, которая, в свою очередь, находилась за пределами первой сотни, лишь на 126-й позиции. Причем прежде они друг с другом на турнирах WTA не встречались.

На St. Petersburg Ladies Trophy это был первый финал с российским присутствием, и очень жаль, что настоящей борьбы в нем не получилось.

Уступая 1:4 в первой партии, Гаспарян взяла длинный медицинский тайм-аут и около восьми минут лежала на корте, пока ей массировали поясницу. Возобновив игру, она заметно снизила силу своей первой подачи и своего фирменного, очень красивого в техническом отношении одноручного удара слева, полагаясь в основном лишь на форхенд. У Касаткиной порой возникали проблемы даже по такой игре. Но было ясно, что фактически судьба матча решена.

Более того, финал так и остался недоигранным. Отдав третий гейм второй партии на своей подаче со счетом 40:0, Гаспарян при счете 3:6, 1:2 решила не продолжать встречу, которая явно приносила ей одни мучения. На церемонии награждения она с трудом сдерживала слезы, даже несмотря на то, что благодаря успешному выступлению на «Сибур Арене» прибавила в рейтинге сразу на 39 мест. Видимо, чувствовала, что шанс-то был.

Ну а Дарья Касаткина, которая посочувствовала сопернице, не могла не радоваться своему второму титулу в этом году, который был завоеван месяц спустя после победы в Мельбурне. Неделя складывалась для нее непросто. В трех своих матчах из пяти она уступала первые партии, а белоруску Александру Соснович вообще одолела лишь на тай-брейке в третьем сете. Тем дороже должен быть для Касаткиной этот успех, который позволил ей подняться в мировой классификации на 38-е место и встать там практически вплотную за Екатериной Александровой (34-я в мире), Светланой Кузнецовой (35-я) и Вероникой Кудерметовой (36-я). Кризис в ее карьере, продолжавшийся около двух лет, остался позади. Под руководством испанского специалиста Карлоса Мартинеса еще совсем молодая и очень способная россиянка явно нацелилась вернуться туда, где уже когда-то была,— в мировую элиту, во что еще совсем недавно, положа руку на сердце, верилось с большим трудом.

Евгений Федяков