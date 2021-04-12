«Анна Каренина» попала под Netflix

Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix впервые заказывает производство сериалов у российских продюсеров. Первый контракт заключен с входящей в «Газпром-медиа» студией 1–2–3 Production, которая выпустит для платформы современную версию «Анны Карениной». Среди других проектов — драматическая история о 1990-х компании «Русское», снимающей теленовеллы для ВГТРК. Выход Netflix в производство отечественных сериалов обострит конкуренцию за лучших продюсеров, режиссеров, операторов и сценаристов, считают эксперты.

Netflix хочет выпускать сериалы для России и обсуждает четыре-пять проектов с местными продюсерами, рассказали “Ъ” источники на рынке. Первая российская студия, которая сделает сериал по заказу Netflix,— 1–2–3 Production, договор на современную экранизацию «Анны Карениной» уже подписан, утверждают собеседники “Ъ”. Студия создана на базе телеканала ТВ-3, управляется продюсерами Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем и известна такими проектами, как «Перевал Дятлова» и «Эпидемия», права на которую купил Netflix.

Второй проект Netflix — драматическая история, происходящая в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца. По словам источников “Ъ”, он предлагал сценарий нескольким российским видеоплатформам, но безуспешно. Производить сериал будет кинокомпания «Русское», которой принадлежат права на сценарий, это постоянный подрядчик телеканала «Россия 1» (сериалы «Ключи от счастья», «Как же быть сердцу» и др.). Режиссером выступит Дарья Жук, известная драмой «Хрусталь», которая в 2018 году выдвигалась на «Оскар» от Белоруссии.

Среди других проектов, которые обсуждает Netflix, источники “Ъ” называют сериал студии «Водород», режиссером должен выступить снявший сериал «Чики» Эдуард Оганесян.

Переговоры идут со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW) и режиссером Климом Шипенко, у которого с YBW эксклюзивный договор о сотрудничестве.

В 1–2–3 Production, кинокомпании «Русское» и «Национальной Медиа Группе» (НМГ, владеет «Водородом») отказались от комментариев. Клим Шипенко, Влад Ряшин и гендиректор «Среды» Иван Самохвалов сообщили, что конкретных договоренностей еще нет. В Netflix не ответили на запрос.

До сих пор Netflix не заказывал производство россиянам, покупая только готовые сериалы: так, «Эпидемия» была продана за $1,5 млн, побив рекорд стоимости реализации прав на зарубежные платформы, установленный сериалом «Лучше, чем люди» от YBW (Netflix купил его за $1 млн).

Прошлой осенью Netflix «русифицировался»: заключил партнерство с НМГ, чья «дочка» ООО «Развлекательный онлайн-сервис» выступает оператором платформы в России, собирает плату от подписчиков и дублирует контент; за 2,5 месяца выручка компании составила 463 млн руб. О том, что Netflix нацелен на инвестирование в российский рынок и собирается производить специально для него контент, говорила в интервью “Ъ” 8 декабря бывший гендиректор НМГ Ольга Паскина. Такую модель сервис опробовал, например, в Польше, где с 2018 года заказывает сериалы локальным подрядчикам.

Netflix крайне требовательно подходит к производству, «очень жесткий контроль за каждой копейкой, каждым дублем», отмечает один из продюсеров, обсуждающий с платформой свой проект. Стоимость проектов собеседники “Ъ” не называют. Один из них говорит, что Netflix собирался «оставаться в рамках рыночных реалий, но наши платформы эти реалии уже разогнали». Когда онлайн-кинотеатры стали заказывать оригинальный контент, его стоимость выросла, а конкуренция за проекты с телеканалами обострилась, рассказывали продюсеры.

Приход Netflix важен для персоналий — продюсеров, сценаристов, режиссеров и операторов, которые получат международное признание, считает гендиректор «Роскино» Евгения Маркова. Но на развитие внутреннего рынка, стриминговых платформ и ТВ-каналов, по ее мнению, это может оказать негативное влияние, поскольку «велик риск переключения лучших креативных кадров на зарубежные проекты».

Анна Афанасьева