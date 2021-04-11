Американские генеральные директора стали зарабатывать на 7% больше в 2020 году

Средние годовые выплаты, получаемые генеральными директорами крупнейших публичных корпораций в США, в прошлом году выросли на 7%, достигнув $13,7 млн. Это подсчеты The Wall Street Journal, проанализировавшей доходы руководителей более чем 300 крупнейших американских публичных компаний. По ее данным, вознаграждения генеральным директорам выросли в 206 из 322 компаний.

Выплаты генеральным директорам увеличились в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19 и вызванные ею экономические сложности. Сокращения зарплат в основном не затронули топ-менеджеров корпораций, кроме того, даже в тех случаях, когда руководители объявили о замораживании или даже сокращении своей зарплаты, это не оказало существенного влияния на их доходы. На зарплату приходится обычно лишь около 10% всех выплат, получаемых генеральными директорами, остальная часть приходится на бонусы и вознаграждения акциями.

В то же время, как отмечает The Wall Street Journal, растет и число случаев, когда акционеры отказываются поддержать предложения компаний по зарплатам топ-менеджеров. Так, в марте против этого проголосовали акционеры сети кофеен Starbucks.

Яна Рождественская