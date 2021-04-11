Президент Чехии будет передвигаться в инвалидной коляске

Из-за состояния здоровья президент Чехии Милош Земан будет передвигаться в инвалидном кресле-коляске. В интервью изданию Blesk он сообщил, что уже начал пользоваться коляской в своей резиденции в Ланах.

Господин Земан планирует приехать на инвалидном кресле на официальную церемонию во Владиславский зал Пражского Града 28 октября. Там должны будут вручать государственные награды.

«Это связано не с моим эго, а с моими ногами»,— пояснил в интервью президент. Он долгое время лечится от невропатии стопы и диабета. После падения в прошлом году Милош Земан сломал руку.