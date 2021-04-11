Власти Египта назвали человеческий фактор причиной столкновения поездов

Причиной столкновения двух поездов в провинции Сохаг стал человеческий фактор, сообщила Генеральная прокуратура Египта. Расследование выявило многочисленные нарушения в работе сотрудников железной дороги. В частности, во время аварии машиниста одного из поездов и его помощника не было на своих рабочих местах. В результате ЧП погибли 20 человек и пострадали 199.

«В момент аварии начальник отдела контроля за движением поездов через вверенный ему участок не присутствовал на рабочем месте... Диспетчер центрального контрольного участка в Асьюте поздно сообщил машинисту скорого поезда о наличии другого состава впереди на тех же путях»,— говорится в сообщении прокуратуры (цитата по Daily News Egypt).

Кроме того, еще один диспетчер не повторил предупреждение машинисту идущего следом состава, что поезд впереди произвел остановку. В его крови, а также в крови помощника машиниста второго поезда обнаружены следы гашиша и трамадола.

Авария произошла 26 марта в 250 км от Каира. При столкновении два вагона одного из поездов полностью разрушились, еще один перевернулся. Для расследования ЧП была создана специальная комиссия под личным контролем премьер-министра. Машинисты обоих поездов были задержаны.