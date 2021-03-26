При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек

Как минимум 32 человека погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в египетском городе Сохаг (находится примерно 250 км южнее Каира). Еще 66 человек получили ранения, сообщает газета The Jerusalem Post. Что послужило причиной ЧП, пока не установлено.

Источник Reuters рассказал, что поезда столкнулись «не на очень высокой скорости», из-за столкновения два вагона разрушены, один перевернулся. На место отправлены более 30 машин скорой помощи.

Для расследования ЧП создана специальная комиссия, которую взял под личный контроль премьер-министр страны Мустафа Мадбули, передает ТАСС. Глава Минтранса Египта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов поездов.