Контейнеры возьмут в «Дело»

Группа «Дело» к 2030 году намерена занять не менее 50% на рынках железнодорожного оперирования в контейнерном сегменте и перевалки контейнеров в морских портах, следует из новой стратегии компании. Для этого она только до 2025 года инвестирует в развитие бизнеса, преимущественно «Трансконтейнера», 150 млрд руб. По мнению аналитиков, достичь 50% в железнодорожном контейнерном сегменте будет непросто с учетом активного развития конкурентов и прежде всего собственного контейнерного перевозчика ОАО РЖД.

Стратегия развития ГК «Дело» (70% у Сергея Шишкарева, 30% у «Росатома») предполагает, что к 2030 году группа займет не менее 50% на рынке железнодорожного оперирования в сегменте контейнерных перевозок, не менее 50% в перевалке контейнеров в морских портах и от 15% на рынке экспедирования контейнерных грузов (“Ъ” видел документ).

К этому сроку входящий в ГК «Дело» крупнейший железнодорожный контейнерный оператор РФ «Трансконтейнер» должен более чем вдвое нарастить объем перевозок. По итогам 2020 года «Трансконтейнер» перевез 2,4 млн TEU, в том числе 1,95 млн TEU в груженом пробеге. Доля «Трансконтейнера» в доходных (груженых) перевозках должна к 2020 году возрасти до 45%. По итогам 2020 года доля «Трансконтейнера» на рынке составила 36,4%, увеличившись впервые с 2016 года, причем, как сообщала компания, в последние месяцы года она достигала почти 40%. Стратегия также предусматривает развитие цифровых сервисов, проектной логистики, перевозок крупнотоннажных грузов, а также поддержку развития Севморпути и проекта «Северный морской транспортный коридор».

Инвестиции группы до 2025 года запланированы на уровне 150 млрд руб. Львиная доля их в этот период (125 млрд руб.) придется на «Трансконтейнер». В результате инвестиций EBITDA группы должна увеличиться к 2025 году в 2,2 раза, к 2030 году — в 3,5 раза. ГК «Дело» не раскрывает консолидированные показатели, но по итогам 2020 года EBITDA ее стивидорного дивизиона «Делопортс» по МСФО выросла на 57,2%, до 10,6 млрд руб., «Трансконтейнера» — на 13,3%, до 22,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA Global Ports, где «Делу» принадлежит 30,75%, сократилась на 7,6%, до $209,7 млн.

Сергей Шишкарев, владелец группы «Дело», в интервью “Ъ” 26 декабря 2019 года Мы планируем сделать группу интерфейсом транспортных услуг РФ. Ни больше ни меньше

На данный момент значительная часть средств группы идет на погашение кредита Сбербанка, взятого в 2019 году на покупку сначала контрольного пакета «Трансконтейнера» с аукциона у ОАО РЖД за 60,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 ноября 2019 года), а потом — на выкуп долей у миноритариев. Сумма кредита — 120 млрд руб., кредитный договор заключен на семь лет. В интервью “Ъ” Сергей Шишкарев говорил, что считает эту долговую нагрузку «вполне комфортной и подъемной» (см. “Ъ” от 26 декабря 2019 года). «Дело» постепенно выплачивает Сбербанку долг: «Трансконтейнер» в конце 2020 года выплатил группе 39,8 млрд руб. дивидендов, в том числе из прибыли прошлых лет, и группа говорила, что часть этих средств пойдет на погашение кредита Сбербанка.

В ГК «Дело» “Ъ” подтвердили факт завершения разработки стратегии, не раскрыв дополнительных деталей. Российские железнодорожные перевозки контейнеров в 2020 году выросли на 16%, до 5,8 млн TEU, в первом квартале — на 14,5%, до 1,7 млн TEU. При этом наиболее интенсивно растет транзит — он вырос на 37,6% в 2020 году и в 1,7 раза в первом квартале. Перевалка контейнеров в портах РФ незначительно упала — на 0,5% в 2020 году. По данным SeaNews, в январе контейнерооборот упал на 3,8%, в феврале — вырос на 2,8%.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает задачу по достижению доли в 50% на рынке железнодорожного оперирования в контейнерном сегменте весьма амбициозной. Он напоминает, что доля «Трансконтейнера» в парке фитинговых платформ сокращается, компания не наращивает парк с той же скоростью, с которой это делают появившиеся на рынке новые игроки, такие как «Новая логистическая», «Транссинергия», «Логбокс», которые активно закупают длиннобазные фитинговые платформы. Также наращивает парк созданный в ноябре 2020 года собственный контейнерный оператор ОАО РЖД — «РЖД Бизнес Актив»,— с которым «Трансконтейнер» конкурирует в сегменте транзитных перевозок, говорит господин Бурмистров. Что касается достижения целевой доли в терминалах и экспедировании грузов, то, полагает эксперт, это будет в том числе зависеть от эффективности стратегии комплексного предложения логистических услуг от двери до двери и от того, насколько эффективно удастся выстраивать работу с зарубежными партнерами по увеличению транзитных грузопотоков.

Наталья Скорлыгина