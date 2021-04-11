Ярославский «Шинник» проиграл «Алании» и досрочно вылетел из ФНЛ

11 апреля ярославский «Шинник» в рамках 36 тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на своем поле встречался с «Аланией» из Владикавказа. Матч в Ярославле завершился победой владикавказских футболистов со счетом 1:0.

Гости забили единственный гол, ставший победным, на 15-й минуте первого тайма. Мяч в ворота «Шинника» отправил Давид Шавлохов.

После этого поражения «Шинник» досрочно, за шесть туров до окончания первенства, вылетел из ФНЛ в низшую лигу. Ярославская команда занимает последнюю 22-ю строчку в турнирной таблице первенства. У «Шинника» четыре победы, семь ничейных результата и 25 поражений. Команда набрала 19 очков. В 36 матчах «Шинник» забил 33 гола и пропустил в свои ворота 81 мяч.

В следующем сезоне ФНЛ покидают шесть последних команд. Гарантированное место в ФНЛ в следующем сезоне дает 16 место в турнирной таблице. Сейчас на 16 месте «Спартак-2», набравший 40 очков. До окончания первенства ФНЛ осталось шесть туров. Даже если «Шинник» выиграет все оставшиеся матчи, а «Спартак-2», соответственно, все встречи проиграет, ярославский клуб наберет 37 очков и не догонит московскую команду, оставшись в зоне вылета из лиги.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ. Перед назначением Юрия Газзаева «Шинник» занимал предпоследнее место в ФНЛ. При новом главном тренере ярославский клуб одержал только одну победу. Это произошло еще 20 ноября.

Следующий матч, который уже ничего не значит для турнирного положения, «Шинник» проводит на выезде. 17 апреля ярославские футболисты играют с «Текстильщиком» из Иваново, набравшем 43 очка и занимающем 14 место.

Антон Антонов