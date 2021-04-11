GetContact входит в моду

Сервис GetContact вошел в тройку самых популярных приложений у россиян в 2020 году. Согласно отчету компании App Annie, по числу скачиваний в первом квартале определитель номеров обошли лишь две соцсети: TikTok и Telegram. Приложение GetContact сообщает пользователю, когда ему звонят мошенники или сотрудники колл-центров, а также блокирует спам.

С помощью сервиса россияне хотят защитить себя от нежелательных бесед, но это может обернуться для них неприятными последствиями, считает IT-эксперт Сергей Вильянов: «В последнее время волна мобильного спама захлестнула все вокруг, атаке подвергаются даже те номера, которые вообще нигде не светятся.Причем это может быть и вполне легальный спам, и мошеннический. В большинстве случаев звонки поступают якобы с мобильных номеров, на самом деле, конечно, происходит подмена. Люди придумывают способы, как с этим бороться, и лучше GetContact до сих пор ничего нет.

Главная плата за его использование — это то, что ты полностью сливаешь сервису свою базу контактов.





Просто представьте, что у какой-то компании есть верифицированная база номеров телефонов и имен, которую легко дополнить информацией из соцсетей и открытых источников. Получится прекрасная картина, при утечке можно сильно приуныть».

По данным «Лаборатории Касперского», в первом квартале 2021 года 70% вызовов с неизвестных номеров поступало с предложением займов, а также от коллекторов или злоумышленников.

Однако приложения вроде GetContact можно использовать не только для защиты от спама. И это тоже влияет на спрос, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Возросшая за последний месяц популярность GetContact связана, как ни странно, с двумя факторами. Первый — это Telegram-боты по “пробиву” людей, которые активно используют приложение. Сегодня на фоне интереса государства к персональным данным и закрытия разных лазеек, люди, которые продавали эту информацию, лишаются источников, поэтому они пытаются использовать все доступные способы. Как это выглядит? К вам приходит заказчик, который хочет что-то узнать про Эльдара Муртазина, и дает мой номер телефона. Дальше вы идете в GetContact, где ищете информацию. С помощью сервиса вы можете увидеть, как я записан в телефоне у других людей. Если заказчик не сказал имя и фамилию, что происходит в 90% случаев, вы видите, что это Эльдар Муртазин и можете переходить к поискам в следующей инстанции, найти некую информацию и передать ее клиенту. Плюс они собирают данные, на каких сайтах человек регистрировался, потому что номер телефона часто связан с электронной почтой. Второй фактор — индустрия женщин “с пониженной социальной ответственностью” вышла на новый уровень. Допустим, позвонил клиент, который должен приехать через час. Сутенер “пробивает” его номер телефона и по косвенным признакам понимает, кто это, и могут ли с этим человеком возникнуть проблемы. По сути, это такой теневой рынок под конкретный нелегальный бизнес».

Как зарабатывают приложения-определители номеров? У сервисов есть платная подписка, которая позволяет «пробивать» номера по базе. В GetContact самый дешевый тариф обойдется в 250 руб. в месяц.

Есть и другие способы монетизации таких сервисов, и они касаются личных данных пользователей, отметил продюсер агентства мобильного маркетинга Appbooster Евгений Плотников: «Один из способов, которым такие приложения зарабатывают, подписка.

У GetContact есть несколько тарифов: от базового до профессионального.

Естественно, с каждым тарифом увеличиваются цена и функционал. Более того, когда речь идет о корпоративном пакете, стоимость не указывается. Невозможно посчитать, сколько отдает компания за эту услугу. Раньше такой расширенной тарифной сетки не было, и возникло подозрение, что это скан-приложение, которое просто собирает данные, а дальше каким-то образом их использует. Каким — мы не знаем, но есть предположение, что они собирают в общую базу данных очень много контактов, которыми потом, возможно, с кем-то делятся».

По данным аналитиков платформы App Annie, за три месяца 2020 года россияне потратили в магазинах приложений от Apple и Google $355 млн, это на 15% больше, чем в 2020 году. Охотнее всего пользователи платили за функции музыкальных сервисов.