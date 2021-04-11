McDonald's откроет в Кургане первый «МакАвто»

В Кургане появится первый ресторан быстрого питания McDonald's с концепцией «МакАвто», предусматривающей выдачу заказов в автомобили. Как сообщают в пресс-службе правительства Зауралья, открыть заведение планируют на перекрестке улиц Советской и Пролетарской. Строительство начнется в четвертом квартале этого года. Сумма инвестиций составит 115 млн руб., планируемая площадь здания — 318 кв. м, ожидаемое количество новых рабочих мест — 70.

Сейчас у сети McDonald's одно заведение в Кургане. Оно открылось в 2019 году в ТРЦ «Гипер Сити».