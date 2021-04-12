«Артдокфест» заставили предъявить документы

В субботу завершился фестиваль документального кино «Артдокфест». Он ознаменовался несколькими скандалами, попытками запретить показы, вынужденными отменами премьер и даже нападением на создателя фестиваля режиссера Виталия Манского. В итоге «Артдокфест», планировавшийся в качестве профессионального киносмотра, усилиями контролирующих органов и «активистов» был неожиданно превращен в протестную акцию. Рассказывает Михаил Трофименков.

«Артдокфест» начался в киноцентре санкт-петербургского Союза кинематографистов «Дом кино» и на студии «Лендок». Однако петербургская часть фестиваля, едва успев начаться, была заблокирована Роспотребнадзором. В отличие от Москвы, где «Артдокфест», несмотря на снятие нескольких фильмов, более или менее благополучно состоялся, в Петербурге продолжается кинодрама, главной жертвой которой оказался Дом кино.

«Артдокфест» действительно имеет репутацию оппозиционного фестиваля: его показы уже вызывали конфликты с властями и провокации ультраконсервативных активистов. Однако нынешняя программа, максимально, по словам организаторов, аполитичная, была благополучно согласована и с Министерством культуры, и с властями Санкт-Петербурга.

Фестиваль открылся 3 апреля фильмом Евгении Останиной «Расторгуев», посвященным выдающемуся документалисту Александру Расторгуеву, убитому в 2018 году в ЦАР при невыясненных обстоятельствах. Через 15 минут после начала показа в Дом кино прибыли восемь сотрудников полиции и две сотрудницы Роспотребнадзора, к которым затем присоединился заместитель территориального управления Роспотребнадзора по Центральному району Санкт-Петербурга.

По их словам, они прибыли для проверки заявления гражданина Тимура Булатова (Исаева) о том, что «Артдокфест» пропагандирует ЛГБТ-отношения среди несовершеннолетних и нарушает санитарно-эпидемиологические нормы. «Такие мероприятия надо останавливать любыми законными методами,— заявил активист Булатов-Исаев в интервью телеканалу "Царьград".— А если законных методов не остается, то приходить, наводить там шорох, срывать эти мероприятия. Это надо делать, потому что, когда мы прекратим это делать, они повысят градус своего хардкора, а пока они прячутся.

Так вот, "Артдокфест" планировал показать фильмы, к примеру, про чеченского гея, потом планировал про "воинов" АТО фильм показать... Мне сразу это не понравилось, чтобы в Петербурге шел "Артдокфест"».

В процессе согласования «Артдокфест» и так был вынужден отказаться от нескольких премьер. Не получил прокатного удостоверения фильм Марьяны Калмыковой, ученицы Александра Сокурова, «Доазув» («Граница») о территориальном споре между Чечней и Ингушетией, спровоцировавшем митинги протеста. Фильму инкриминировали содержание «материалов, нарушающих законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности». Во избежание конфликтной ситуации сами организаторы исключили из программы фильм Андрея Грязева «Котлован», основанный на монтаже обращений простых россиян к Владимиру Путину. Затем некий представитель чеченской диаспоры в Москве настойчиво попросил Виталия Манского исключить из программы «оскорбляющий чеченский народ» фильм французского режиссера Реки Валерика «Тихий голос» о судьбе чеченского гея, борца ММА, вынужденного из-за угроз убийства со стороны родного брата укрыться в Бельгии.

Когда же эта просьба осталась безответной, некто выкупил все билеты на показ «Тихого голоса» по одной кредитной карточке, тем самым сделав показ бессмысленным.

И наконец, из-за угроз со стороны организации SERB пришлось отменить показ фильма немецкого режиссера Морица Шульца «Летняя война» о военно-тренировочных лагерях для украинских детей, организованных неофашистским батальоном «Азов». Что, по словам руководства фестиваля, было верхом абсурда: фильм носит отчетливо антивоенный и антифашистский характер.

В день начала показов представители фестиваля и Дом кино убедили представителей органов не прерывать «Расторгуева»: в зал контролеры вошли после двухчасового ожидания в фойе. Убедившись в отсутствии в зале несовершеннолетних, полицейские покинули Дом кино. А представители Роспотребнадзора, зафиксировав неоднократные, по их мнению, нарушения антиковидного законодательства, опечатали Большой и Синий залы — как раз те, в которых предполагались показы «Артдокфеста». Таким образом, были сорваны все предстоящие показы на этой площадке.

В тот же вечер полиция и Роспотребнадзор побывали на студии «Лендок». Намек был понят. За час до первого сеанса «Лендок» сообщил: «В связи с проверкой Дома кино и последовавшим за ней закрытием нескольких залов, а также проверками на "Лендоке" мы приняли решение об отмене показов программы "Артдокфеста" — во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».

Александр Сокуров направил 6 апреля письма генеральному директору «Ленфильма» Федору Щербакову и председателю совета директоров Федору Бондарчуку с просьбой «найти в себе силы» пригласить «Артдокфест» на площадку «Ленфильма». «Ленфильм» ответил, что показы проводятся только по графику, согласованному с прокатными компаниями.

Завершение фестиваля оставило нерешенными несколько вопросов. Понятно, что «активистов» не стоит убеждать в абсурдности их действий.

Благодаря их официальным демаршам и личным скандальным выходкам в течение нескольких дней «Артдокфест» получил огромную рекламу, став неким «символом сопротивления», к чему он совершенно, надо сказать, не стремился.

В Петербурге главные залы Дома кино, важнейшей с символической точки зрения площадки города, закрыты вплоть до суда. Тем самым «Артдокфест», от которого так хотели избавиться, оказался символически продолженным по крайней мере до 26 апреля — дня, на который назначено разбирательство в Дзержинском районном суде Петербурга. В худшем случае киноцентру грозит закрытие на 90 дней и штраф, начинающийся с 200 тыс. руб. В лучшем — Дом кино, и так испытавший в чужом пиру похмелье, отчитается об устранении нарушений, и дело ограничится предупреждением.