В Тюменской области 53 человека заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, два пациента скончались, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 34 179 человек. Более 32,5 тыс. пациентов выздоровели, еще 427 тюменцев скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 702 случая COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 641 390 россиянин. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 102 986 пациентов скончались.

Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, в регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. В данный момент общее число поступившей в Тюменской области вакцины «Спутник V» превышает 90 тыс. Прошли полный курс вакцинации 50,7 тыс. жителей региона.