В Сочи дорожники смонтировали пролет строящегося надземного перехода

В ночь на воскресенье, 11 апреля, в микрорайоне Лоо Лазаревского района Сочи федеральные дорожники смонтировали пролетное строение строящегося надземного пешеходного перехода. Работы начались в 00:00. В связи с этим было перекрыто движение на км 148+270 федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи, сообщили в Упрдор «Черноморье».

«В рамках строительства надземного пешеходного перехода в разных уровнях при помощи крана осуществлялся монтаж балки пролетного строения. Ситуация носила однократный характер: перерыв в движении продлился до 3 часов ночи», — прокомментировали в управлении.

Василий Хитрых