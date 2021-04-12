Банки теряют все больше прибыли

Российские банки в 2021 году снизят прибыль значительнее, чем по итогам 2020 года, хотя ее общий объем не будет ниже 1 трлн руб., ожидают в «Эксперт РА». Пандемия тянет за собой негативный шлейф в виде ухудшения положения корпоративных заемщиков, которое отразится на качестве кредитных портфелей. Кроме того, банки не получат того масштабного объема доходов от валютной переоценки, которая внесла весомый вклад в прибыльность сектора по итогам 2020 года. Крупнейшие игроки рынка, впрочем, пока рассчитывают показать рост прибыли, а эксперты полагают, что банки станут основными инвесторами в реальный сектор экономики.
Прибыль банковского сектора по итогам 2021 года по РСБУ упадет на 20–30% (до 1,1–1,2 трлн руб.) против снижения на 6,2% по итогам 2020 года, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». «Мы ожидаем, что основной негативный эффект от экономического спада из-за COVID-19 отразится на прибыли сектора в этом году после завершения моратория на банкротство заемщиков-юрлиц и отмены послаблений по резервированию реструктурированных корпоративных кредитов, объем которых превысил 6 трлн руб.»,— поясняют в агентстве.
Если ранжировать основные причины снижения прибыльности, то на первом месте рост отчислений в резервы из-за ожидаемого ухудшения финансового положения заемщиков, на втором — уменьшение доходов от валютной переоценки, на которой в 2020 году банки «заработали» более 270 млрд руб., и на третьем — негативный эффект от сокращения чистой процентной маржи (этому способствует дисбаланс в срочности привлеченных и размещенных средств), поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. В итоге рентабельность сектора в 2021 году уменьшится с 16% до 10–11%, считают в «Эксперт РА».
На объем отчислений существенное влияние может оказать переуступка проблемной задолженности, а также оказание поддержки со стороны собственников заемщиков, однако спрогнозировать объем таких сделок затруднительно, говорит госпожа Кожекина.
Не все эксперты согласны с пессимистичным прогнозом «Эксперт РА». Чистая прибыль банков по международным стандартам отчетности (МСФО) по итогам 2021 года останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году, полагает вице-президент Moody's Ольга Ульянова, хотя структура поменяется. В Moody's ожидают, что чистые процентные доходы увеличатся в номинальном выражении примерно на 10% год к году, отражая рост кредитного портфеля. Административные расходы по банковской системе вырастут не менее чем на величину инфляции, тогда как кредитные потери сократятся, хотя и останутся существенно выше докризисных уровней — примерно на 2% от среднего кредитного портфеля по сектору, отмечает госпожа Ульянова.
Доля фондирования лизинговых компаний за счет банковских кредитов по итогам 2020 года достигла минимума за пять лет
Крупнейшие игроки также пока рассчитывают, что негативный тренд обойдет их стороной. В частности, глава Сбербанка Герман Греф в феврале заявлял, что прибыль по итогам 2021 года превысит прошлогодний результат. На этот год в банке смотрят «значительно оптимистичнее». Второй по величине ВТБ надеется получить 250–270 млрд руб. прибыли по МСФО против 201,2 млрд руб. в 2020 году. В банке «Открытие» “Ъ” заявили, что не ожидают сокращения чистой прибыли. В ПСБ считают, что размер прибыли «будет не ниже значений 2020 года». В Росбанке говорят о росте прибыли в 2021 году «как за счет уменьшения отчислений по резервам на фоне общего ожидаемого восстановления экономики, так и за счет дальнейшего органического роста бизнесов: и в рознице, и в корпоративном сегменте».
В «Эксперт РА» полагают, что на этом фоне «банки станут одними из ключевых инвесторов в реальный сектор экономики». По словам Людмилы Кожекиной, на данном этапе выгоды от осуществления банками вложений в непрофильный бизнес значительно превышают возможные риски, поскольку они могут обеспечить рост прибыльности банков и долгосрочную устойчивость их бизнес-моделей в связи со стагнацией традиционного бизнеса. Например, поясняет она, в рамках экосистем банки, как правило, инвестируют в наиболее технологичные, быстроразвивающиеся и перспективные ниши, которые способствуют диверсификации доходов, а также обеспечивают значимую синергию с банковским бизнесом, позволяют расширить клиентскую базу.