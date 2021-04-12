Банки теряют все больше прибыли

Российские банки в 2021 году снизят прибыль значительнее, чем по итогам 2020 года, хотя ее общий объем не будет ниже 1 трлн руб., ожидают в «Эксперт РА». Пандемия тянет за собой негативный шлейф в виде ухудшения положения корпоративных заемщиков, которое отразится на качестве кредитных портфелей. Кроме того, банки не получат того масштабного объема доходов от валютной переоценки, которая внесла весомый вклад в прибыльность сектора по итогам 2020 года. Крупнейшие игроки рынка, впрочем, пока рассчитывают показать рост прибыли, а эксперты полагают, что банки станут основными инвесторами в реальный сектор экономики.

Прибыль банковского сектора по итогам 2021 года по РСБУ упадет на 20–30% (до 1,1–1,2 трлн руб.) против снижения на 6,2% по итогам 2020 года, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». «Мы ожидаем, что основной негативный эффект от экономического спада из-за COVID-19 отразится на прибыли сектора в этом году после завершения моратория на банкротство заемщиков-юрлиц и отмены послаблений по резервированию реструктурированных корпоративных кредитов, объем которых превысил 6 трлн руб.»,— поясняют в агентстве.

Если ранжировать основные причины снижения прибыльности, то на первом месте рост отчислений в резервы из-за ожидаемого ухудшения финансового положения заемщиков, на втором — уменьшение доходов от валютной переоценки, на которой в 2020 году банки «заработали» более 270 млрд руб., и на третьем — негативный эффект от сокращения чистой процентной маржи (этому способствует дисбаланс в срочности привлеченных и размещенных средств), поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. В итоге рентабельность сектора в 2021 году уменьшится с 16% до 10–11%, считают в «Эксперт РА».

По оценке агентства, «в 2021-м объем чистых отчислений в резервы вырастет до 1,9–2 против 1,5 трлн руб. в 2020 году, что приведет к росту стоимости риска с 2,6 в 2020-м до 3,1% в 2021 году».

На объем отчислений существенное влияние может оказать переуступка проблемной задолженности, а также оказание поддержки со стороны собственников заемщиков, однако спрогнозировать объем таких сделок затруднительно, говорит госпожа Кожекина.

Не все эксперты согласны с пессимистичным прогнозом «Эксперт РА». Чистая прибыль банков по международным стандартам отчетности (МСФО) по итогам 2021 года останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году, полагает вице-президент Moody's Ольга Ульянова, хотя структура поменяется. В Moody's ожидают, что чистые процентные доходы увеличатся в номинальном выражении примерно на 10% год к году, отражая рост кредитного портфеля. Административные расходы по банковской системе вырастут не менее чем на величину инфляции, тогда как кредитные потери сократятся, хотя и останутся существенно выше докризисных уровней — примерно на 2% от среднего кредитного портфеля по сектору, отмечает госпожа Ульянова.

Крупнейшие игроки также пока рассчитывают, что негативный тренд обойдет их стороной. В частности, глава Сбербанка Герман Греф в феврале заявлял, что прибыль по итогам 2021 года превысит прошлогодний результат. На этот год в банке смотрят «значительно оптимистичнее». Второй по величине ВТБ надеется получить 250–270 млрд руб. прибыли по МСФО против 201,2 млрд руб. в 2020 году. В банке «Открытие» “Ъ” заявили, что не ожидают сокращения чистой прибыли. В ПСБ считают, что размер прибыли «будет не ниже значений 2020 года». В Росбанке говорят о росте прибыли в 2021 году «как за счет уменьшения отчислений по резервам на фоне общего ожидаемого восстановления экономики, так и за счет дальнейшего органического роста бизнесов: и в рознице, и в корпоративном сегменте».

В «Эксперт РА» полагают, что на этом фоне «банки станут одними из ключевых инвесторов в реальный сектор экономики». По словам Людмилы Кожекиной, на данном этапе выгоды от осуществления банками вложений в непрофильный бизнес значительно превышают возможные риски, поскольку они могут обеспечить рост прибыльности банков и долгосрочную устойчивость их бизнес-моделей в связи со стагнацией традиционного бизнеса. Например, поясняет она, в рамках экосистем банки, как правило, инвестируют в наиболее технологичные, быстроразвивающиеся и перспективные ниши, которые способствуют диверсификации доходов, а также обеспечивают значимую синергию с банковским бизнесом, позволяют расширить клиентскую базу.

Ольга Шерункова