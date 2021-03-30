Банки теряют лизинг

Доля фондирования лизинговых компаний за счет банковских кредитов по итогам 2020 года достигло минимума за пять лет. Помимо коронакризиса, сократившего интерес банков к рисковым операциям, повлияли и другие факторы. В частности, компании, не связанные с банковскими группами, увеличили долю собственных средств и авансов, а также стали чаще выбирать облигации для привлечения финансирования.

Доля фондирования лизинговых компаний через банковские кредиты в 2020 году сократилась до минимального значения за пять лет и составила 58,4% от привлеченных средств, свидетельствуют данные «Эксперт РА». Обзор агентства основан на анкетировании 131 лизингодателя, на которых приходится 96% рынка. С 2018 года доля банковского кредитования сократилась на 5,5 п. п., рост показали другие источники финансирования. Значительнее всего увеличилась доля фондирования за счет капитала самих компаний (за два года выросла на 3,8 п. п., до 13,7%), размещение облигаций (рост на 3,5 п. п., до 9,1%) и авансовых платежей от лизингополучателей (рост на 1,1 п. п., до 14%).

По прогнозам «Эксперт РА» и НРА, в 2021 году рынок лизинга ждет восстановление после прошлогоднего падения, когда новый бизнес сократился на 6% (см. “Ъ” от 15 февраля). «Эксперт РА» в базовом сценарии прогнозирует прирост нового бизнеса по итогам года на 10–15%, примерно до 1,6 трлн руб. а НРА — «минимум на 20%», до 1,8 трлн руб.

Рост привлечения за счет авансов и собственных средств был связан с кризисной ситуацией, сложившейся в экономике из-за распространения коронавирусной инфекции. «Возросшие риски на рынке лизинга в 2020 году могли привести к увеличению размеров авансов лизинговым компаниям, что сказалось на увеличении их доли в структуре фондирования»,— поясняет младший директор «Эксперт РА» Зоя Советкина. Частичное закрытие или сокращение банками лимитов кредитования лизингодателей в первом полугодии прошлого года, по ее словам, привели к росту доли в структуре средств собственного капитала.

Сохранилась и тенденция к отказу от банковских кредитов со стороны лизинговых компаний, не входящих в банковские группы. «Банковский процессинг на лизинговом направлении сильно устарел, кроме того, сохраняются очень высокие текущие операционные издержки на обслуживание финансирования»,— поясняет гендиректор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев. «Банковское кредитование — технически сложный процесс, накладывающий на компании множество ограничений»,— соглашается финдиректор «Интерлизинга» (входит в группу банка «Уралсиб») Евгений Кочуров.

По его словам, банки зачастую выдают кредитные транши под каждую лизинговую сделку, требуя предоставлять всевозможную информацию о лизингополучателях, и сами анализируют их надежность, зачастую отказывая после этого в предоставлении средств. Одновременно при заключении кредитных договоров на них накладываются многочисленные ковенанты. «Количество небольших и региональных банков-кредиторов становится все меньше, что затрудняет получение банковского финансирования малым по размеру лизинговым компаниям»,— также указывает госпожа Советкина.

Кроме того, на фоне роста интереса частных инвесторов к фондовому рынку и снижению процентных ставок, лизинговые компании чаще стали привлекать облигационное финансирование (см. “Ъ” от 24 июля 2020 года). «Зачастую привлечь средства напрямую от частных или институциональных инвесторов, выпустив облигации, стало дешевле, чем получить кредит»,— отмечает господин Кочуров. Роман Трубачев говорит, что фондирование за счет бондов «не сильно дороже», чем банковское. «А вот отсутствие многочисленных ограничений и простой процессинг позволяют лизинговым компаниям в полной мере реализовывать свои идеи в формировании актуальных и удобных продуктов для бизнеса»,— подчеркивает он.

И «Эксперт РА», и НРА ожидают увеличения фондирования компаний за счет облигационных выпусков. Зоя Советкина добавляет, что на развитии заимствований на долговом рынке положительно скажется переход лизингодателей на новый стандарт ФСБУ 25, который повышает «прозрачность отчетности лизинговых компаний для внешних пользователей и потенциальных инвесторов». По оценке старшего аналитика НРА Марии Сулимы, при условии стабилизации экономической ситуации потенциально доля облигационного фондирования лизинговых компаний может вырасти на 3 п. п. за счет доли банков.

Илья Усов