В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении директора управления капстроительства

СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении директора регионального «Управления капитального строительства», сообщается на сайте ведомства. Его подозревают в превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По предварительным данным следствия, в 2019 году директор управления передал сведения о планируемых торгах на строительство детского сада в Марусино знакомому застройщику. Получив преимущество, организация выиграла аукцион с суммой финансирования более 145 млн руб.

«Следователями решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Проведены следственные действия по месту службы фигуранта, где изъята необходимая документация, допрошены свидетели», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным сайта «Управления капитального строительства» Новосибирской области, директором является 54-летний Владимир Мурзин.

Артем Шпек