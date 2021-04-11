Министр обороны ФРГ: если России нечего скрывать, она объяснила бы перемещение войск

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что если бы России нечего было скрывать, власти бы объяснили перемещение войск у границы с Украиной. Берлин считает, что Россия не ответила на вопросы об этом.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются»,— написала госпожа Крамп-Карренбауэр в Twitter.

Так глава Минобороны прокомментировала сообщение представительства Германии в ОБСЕ, где выражается сожаление, что Россия не приняла участие в заседании стран-участниц ОБСЕ по ситуации на границе с Украиной. В совместном заявлении Германии и Франции по итогам встречи говорится, что Россия не дала ответы на вопросы со стороны Украины. Отмечается, что «в ответе только указывалось», что все перемещения войск проводились «в ходе боевой подготовки и не требовали уведомлений». «Сожалеем, что Россия не присутствует на встрече и упускает возможность объяснить свои действия»,— говорится в заявлении.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Страны Запада выражают обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия России у границ с Украиной. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель объяснил перемещение российских войск тем, что Украина превращается во «взрывоопасный регион».

О подходе российской стороны к переговорам по Донбассу — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».