В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сменился замгендиректора по экономическим вопросам

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «РИТЭК» Андрей Маганов назначен на аналогичную должность в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Как сообщили в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», предыдущий замгендиректора Максим Евентьев переехал в Москву, где возглавил проектный офис ПАО «ЛУКОЙЛ» по внедрению SAP S/4 HANA.

Андрей Маганов окончил Уфимский государственный технический авиационный университет по специальности «Математические методы в экономике» и Финансовый университет при правительстве РФ. Работал экономистом, заместителем начальника планово-экономического отдела территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь». C 2012 года возглавлял управление экономики и планирования ОАО «РИТЭК», в 2016 году назначен заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «РИТЭК».