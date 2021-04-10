Российские корабли покидают Средиземноморье в рамках дальнего похода

Отряд российских кораблей возвращается из Средиземноморья, он держит курс на Атлантику. Сейчас корабли находятся в одном из заливов Средиземного моря в ожидании улучшения погоды, сообщает Балтфлот.

Отряд кораблей 8 апреля вышел в Средиземное море из сирийского порта Тартус, где находится база ВМФ РФ. Он состоит из корвета «Стойкий», танкера «Кола», морского буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82.

«В настоящее время отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придется ожидать улучшения погоды. После этого отряд продолжит движение»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

За время дальнего похода, который длится около четырех месяцев, экипажи кораблей побывали в Индийском океане, где участвовали в международных маневрах. Корабли заходили в порты Ирана и Омана. Также отряд кораблей провел деловой заход в Порт-Судан, где создается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

В конце 2020 года Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО). Россия сможет размещать там не более четырех кораблей одновременно, при этом допускается размещение кораблей с ядерной энергетической установкой. Российская сторона имеет право ввозить и вывозить из пункта ВМФ любое вооружение, боеприпасы, оборудование, материалы и другое имущество, необходимое для функционирования ПМТО. Максимальная численность российских военнослужащих не будет превышать 300 человек.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Стратегический Судан».