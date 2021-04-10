Россия обвинила ФРГ в «пособничестве Навальному» при создании фильма о «дворце Путина»

Россия обвинила власти Германии в том, что они якобы помогли оппозиционеру Алексею Навальному в работе над его видеороликом о поместье под Геленджиком, которое называют «дворцом Путина», сообщает немецкий журнал Der Spiegel. МИД России говорил, что фильм не могли снять без содействия официальных властей ФРГ и, в частности, немецких спецслужб. В Кремле считают, что информация о принадлежности упомянутого в фильме дома президенту РФ «является полной чушью и враньем».

Фильм был опубликован Фондом борьбы с коррупцией (ФБК; признан иностранным агентом в РФ) на YouTube 19 января 2021 года. По данным Der Spiegel, спустя почти месяц, 16 февраля, российский посол в Германии Сергей Нечаев приехал в немецкий МИД, где встретился с госсекретарем министерства Мигелем Бергером. На встрече, как утверждает издание, посол РФ заявил, что Алексей Навальный мог снять свой фильм «только с помощью правительства Германии», что якобы сделало Берлин «сообщником критика Кремля».

В частности, посол пожаловался, что власти ФРГ «предоставили возможность» господину Навальному поехать в Дрезден после того, как он окончил лечение в берлинской клинике «Шарите» в декабре 2020 года (оппозиционер пробыл там больше месяца после предполагаемого отравления «Новичком»). Посол также раскритиковал правительство Германии за то, что Алексею Навальному предоставили доступ к архиву документов «Штази» (Министерство госбезопасности ГДР). Из этого архива он, в частности, получил информацию о деталях жизни Владимира Путина в Дрездене, где тот работал в представительстве КГБ с 1985 по 1990 год.

Spiegel называет обвинения Москвы «безосновательными» и считает, что они свидетельствуют о том, «насколько Кремль недоволен фильмом Навального». Издание пишет, что в поездке в Дрезден господина Навального действительно сопровождали немецкие полицейские, но они «лишь обеспечивали его безопасность» из-за опасений, что после отравления он снова подвергнется нападению. Комментируя вторую претензию российской стороны, журнал объясняет, что доступ к архиву документов «Штази» открыт всем журналистам и ученым, а «о файлах, касающихся пребывания Путина в Германии, неоднократно сообщалось в течение многих лет», и доступ российского оппозиционера к архиву «не был эксклюзивным». О найденном в архивах Дрездена удостоверении «Штази» на имя Владимира Путина сообщал, в частности, немецкий журнал Bild в 2018 году. В Кремле тогда не исключили подлинность этой информации.

Сергей Лавров в феврале рассказывал, что Москва запросила Берлин, как был получен доступ к архивам, касающимся Владимира Путина. В МИД Германии ответили, что допуск Алексея Навального к архивным материалам был одобрен соответствующим германским ведомством, а в переданных ему материалах «не было ничего секретного». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спустя несколько дней после этого заявила, что Германия «умышленно совершила откровенно недружественный акт» в отношении России. Госпожа Захарова назвала это «очередным элементом масштабной антироссийской провокации» с целью «вмешательства во внутренние дела» России. «Подозрения, что германская сторона могла сознательно облегчить Навальному доступ в архив "Штази" и даже навести его на конкретные документы, выглядят теперь уже более убедительными»,— сказала представитель российского МИДа на брифинге 18 февраля (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в расследовании ФБК рассказывается о комплексе резиденций под Геленджиком, который якобы построили для Владимира Путина. В фильме утверждается, что стоимость объекта — 100 млрд руб. Видеоролик на сегодняшний день набрал более 115 млн просмотров. Президент России говорил, что не имеет отношения к этому особняку, а владеют им бизнесмены. В Кремле разглашать имена владельцев отказались. Установленную в районе поместья бесполетную зону ФСБ объяснила охраной границ: причиной якобы стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». Позднее миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что он является бенефициаром здания на мысе Идокопас.