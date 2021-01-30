Миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца Путина» в Геленджике Бизнесмен рассказал, что приобрел здание несколько лет и собирается открыть там апарт-отель

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефециаром здания на мысе Идокопас под Геленджиком, которое ранее Фонд борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом в РФ) Алексея Навального назвал «дворцом Путина». Об этом он рассказал в интервью изданию Mash.

«Ни для кого теперь не секрет, я являюсь бенефециаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, но это находка, место шикарное», – заявил господин Ротенберг.

Также он рассказал, что приобрел здание несколько лет назад. В дальнейшем бизнесмен собирается открыть там апарт-отель. Тем самым он объяснил достаточно большое количество комнат. Завершить все работы на объекте Аркадий Ротенберг планирует в течение 1,5-2 лет.

«Я понимал, что это скандальное и достаточно тяжелое здание. Но пройдет 1,5-2 года и вы посмотрите на ту красоту, которая там будет», – сообщил он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 19 января 2021 года ФБК опубликовал на YouTube-канале расследование про комплекс резиденций под Геленджиком, который якобы построили для президента РФ Владимира Путина. По данным авторов, видео его стоимость может достигать 100 млрд руб. Владимир Путин свою причастность к владению этим дворцом опроверг. По его словам, он принадлежит неким бизнесменам, однако в Кремле разглашать имена владельцев отказались.

27 января ФСБ объяснила, зачем установила бесполетную зону в районе мыса Идокопас под Геленджиком. По данным службы, это связано с возросшей разведывательной активностью нескольких сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории пограничной заставы погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Алексей Белянин