Путин отрицает, что владеет дворцом из расследования Навального

Президент России Владимир Путин заявил, что приписываемый ему в одном из расследований оппозиционера Алексея Навального дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Глава государства считает, что россиянам пытаются «промыть мозг» такими слухами.

«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» — заявил господин Путин.

Владимир Путин добавил, что подобная информация «муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Сейчас удобный случай. Все скомпоновали, этими материалами решили промыть мозги наших граждан. <...> Это просто компиляция. Монтаж. Выражаясь языком одного известного персонажа хочется сказать: "Скучно, девочки"»,— отметил президент.

Глава государства добавил, что знает не всех людей, которые упомянуты в расследовании. «Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, никогда не видел в глаза. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать — кто рядом ни появится, на них сразу санкции накладывают. Некоторые из этих людей, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, до встречи со мной и знакомства со мной»,— заявил он.

Напомним, в расследовании «Дворец для Путина» Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом) описывает якобы построенный за 100 млрд руб. комплекс резиденций под Геленджиком. По утверждению фонда, комплекс строят для Владимира Путина. Фильм назвали самым быстронабирающим просмотры видео в русскоязычном YouTube. На 25 января ролик набрал 86 млн просмотров на YouTube. На фоне опубликованного расследования и ареста Алексея Навального в более чем 100 городах России 23 января состоялись протестные акции.

Подробнее об акциях читайте в публикации “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».