Лавров не исключил содействия Германии в съемках фильма о «дворце Путина»

Фильм о «дворце в Геленджике» Алексей Навальный не смог бы сделать без содействия официальных властей ФРГ, скорее всего спецслужб, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Москва запросила Берлин, как был получен доступ к архивам, касающимся Владимира Путина, сообщило министерство.

«В этом фильме А.А.Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина"»,— цитирует сайт МИД РФ господина Лаврова. «Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего с их спецслужбами»,— отмечает министр.

Сергей Лавров также задался вопросом, «каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В.Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?» МИД РФ обратился за разъяснениями на это счет к германскому МИДу, там сообщили, что допуск господина Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного».

Напомним, в фильме утверждается, что стоимость объекта — 100 млрд руб. и что его построили для президента Владимира Путина. Глава государства заявил, что не имеет отношения к особняку. 29 января Mash и «Россия 1» опубликовали сюжеты об этом доме. На следующий день бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром особняка в Геленджике, из которого делают апарт-отель.