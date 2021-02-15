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Песков: фильм о доме в Геленджике не влияет на рейтинг Путина

Рейтинг президента Владимира Путина основывается на реальных делах, а не на инсинуациях, как фильм про «дворец» в Геленджике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что то, о чем говорилось в фильме, является неправдой.

«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся, объявился, и про то, что в этом доме происходит, появилась информация из первых уст, что называется, и о планах использования этого объекта также было объявлено — планы по коммерческому использованию»,— сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

«Стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем, и в целом подавляющему большинству людей это абсолютно ясно»,— отметил Дмитрий Песков. «Конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия и его работы все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях»,— заявил пресс-секретарь президента.

19 января 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан иностранным агентом в РФ) выложил на YouTube-канале расследование про комплекс резиденций под Геленджиком, который якобы построили для президента Владимира Путина. Позже миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефециаром здания на мысе Идокопас.

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