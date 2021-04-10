«Опора России» попросила оставить рыбакам преимущество пользования рыболовными участками

Бизнес-объединение «Опора России» попросило внести в законопроект о рыболовстве норму, предоставляющую действующим рыбакам при проведении конкурсов преимущественное право на заключение договора пользования рыболовным участком. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) считает, что, если не скорректировать проект закона, миллионы рыбаков в России лишатся возможности ловить рыбу на обустроенных ими участках. По данным Федерации спортивного рыболовства, в стране насчитывается почти 32 млн рыбаков-любителей.

Поправки к Закону о рыболовстве были приняты Госдумой во втором чтении 23 марта. Законопроект предусматривает переход на электронные торги при заключении договоров пользования участками. В первой версии проекта говорилось, что конкурсы не будут проводить в отношении участков, по которым ранее был заключен договор пользования, но ко второму чтению этот пункт исключили.

Письмо с просьбой скорректировать проект закона «Опора России» отправила председателю Госдумы Вячеславу Володину, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа. Бизнес-объединение утверждает, что нынешняя версия проекта закона «существенно отличается от редакции, принятой в первом чтении, которая обсуждалась с бизнес-сообществом». «Также законопроект не содержит правовых норм, предусматривающих преимущественное право при проведении конкурсов для действующих пользователей рыболовных участков, добросовестно исполняющих свои обязательства по договору, инвестировавших в инфраструктуру, построивших рыболовные и туристические базы»,— уточняется в письме.

Кроме этого, «Опора России» просит вернуть в законопроект пункт о том, что договоры пользования рыболовными участками должны заключаться по итогам конкурсов (это касается участков, выделенных для народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также для промышленного рыболовства). Плюс к тому бизнес считает нужным прописать в законе правила проведения конкурса для любительского рыболовства. Их отсутствие, как считают в объединении, может привести «к установлению невыполнимых конкурсных условий для субъектов МСП, которые являются пользователями более 400 рыболовных участков» по всей стране. В частности, 107 таких участков находятся в Камчатском крае, 88 — в Мурманской области, 29 — в Хабаровском крае, добавили в «Опоре России».

Президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил ТАСС, что правовая неопределенность проекта закона несет риски для пользователей 7654 рыболовных участков, на которых добывают до 750 тыс. тонн биоресурсов (это 15% от годового вылова в РФ). «Как следует из письма "Опоры России", законопроект угрожает не только компаниям, занятым в лососевом бизнесе на Дальнем Востоке, но и миллионам рыбаков-любителей по всей стране»,— отметил он.

Подробнее о поправках к закону о рыболовстве читайте в материале “Ъ” «Административный биоресурс».