Административный биоресурс

Рыбодобытчики опасаются серьезного передела на рынке. Они обратились к руководству обеих палат парламента с просьбой не принимать внесенные федеральным правительством поправки к закону о рыболовстве о переходе на электронные торги при распределении участков, где добываются биоресурсы. Законопроект, по словам рыболовов, не сохраняет за компаниями, инвестирующими в инфраструктуру, право переоформлять срочные договоры на уже используемые участки. В Росрыболовстве, в свою очередь, обещают сохранить за такими компаниями историческое преимущество.

Поправки к закону о рыболовстве, внесенные в декабре 2020 года правительством и принятые Госдумой во втором чтении 23 марта, «содержат юридическую неопределенность», так как лишают участников рынка возможности переоформлять срочные договоры на используемые ими рыболовные участки. Об этом говорится в обращении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в адрес председателя Совета федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина. В письме, копия которого есть у “Ъ”, также указывается, что принятие поправок в текущей редакции негативно отразится на пользователях 7,6 тыс. рыболовных участков, где добывается 750 тыс. тонн водных биоресурсов, их которых 50% — лосось. Этот объем оценивается в 60–65 млрд руб., говорит источник “Ъ” в отрасли.

В пресс-службе Госдумы подтвердили факт получения обращения. Представители Валентины Матвиенко не ответили на запрос “Ъ”.

Законопроект предусматривает переход на электронные торги при заключении договоров пользования участками. Сейчас они проходят в обычном режиме, что приводит к росту затрат участников на проезд к месту проведения. В пояснительной записке первой версии указывалось, что конкурсы не проводятся в отношении участков, по которым ранее был заключен договор пользования. Но в новой версии, внесенной ко второму чтению, этот пункт исключен, поэтому действующие пользователи участков вынуждены будут участвовать в конкурсах, условия которых для них могут оказаться заведомо невыполнимыми, опасается глава ВАРПЭ Герман Зверев. В этом случае компании действительно могут лишиться права на добычу биоресурсов, соглашается партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Опасения ВАРПЭ поддерживают и в Координационном совете общественных организаций Дальнего Востока (объединяет более 300 рыбопромышленных предприятий региона), направившем Валентине Матвиенко отдельное обращение. Там указано, что новая версия поправок к закону о рыболовстве «нивелирует действующую систему распределения участков, учитывающую историю вылова и наличие береговых перерабатывающих мощностей». Как следствие, уверены авторы письма, поправки приведут к снижению объема береговой переработки.

Действующее законодательство не предусматривает компенсацию рыбопромышленнику стоимость созданной инфраструктуры на участке в случае, если он лишается права на его использование, добавляет Герман Зверев. По его словам, только на Камчатке на развитие всех участков компаниями вложено более 50 млрд руб., поэтому возникшая ситуация их так сильно и беспокоит. Для решения проблемы необходимо предусмотреть преимущественное право на заключение договоров для добросовестных пользователей, выполнивших условия предыдущего конкурса и инвестирующих средства.

В свою очередь в Минсельхозе поддерживают изменения, вносимые в отраслевой закон. «Они направлены на повышение инвестиционной привлекательности и прозрачности проведения конкурсов»,— заявили “Ъ” в министерстве. Там добавили, что параметры и условия новых торгов будут определяться подзаконными актами правительства. В Росрыболовстве утверждают, что поправки к закону касаются вновь сформированных рыболовных участков, по которым договор будет заключаться по итогам аукционов. В отношении уже предоставленных участков их пользователи «сохранят историческое преимущество перед другими претендентами», заверяют в ведомстве. Источник “Ъ” в отрасли объясняет, что опасения участников рынка связаны с тем, что в результате может быть утрачен контроль над участками, которые сейчас пользователи сдают в аренду, не инвестируя в отрасль.

Алексей Полухин