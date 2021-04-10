В Свердловской области 126 новых случаев COVID-19, 16 пациентов скончались

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек скончались, сообщили в региональном оперштабе. С начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 83 830 человек, 77 285 пациентов выздоровели, 2 828 больных умерли.

Состояние 302 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 663.

Напомним, 6 апреля в Свердловской области выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Женщина вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта, позже она была госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения ГКБ №40. В области также продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Так, с начала прививочной кампании вакцинацию завершили более 168,7 тыс. человек.