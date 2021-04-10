Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Бирюлин покинул свою должность

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин покинул свою должность, его имя уже убрали с сайта мэрии города. Напомним, отставку господина Бирюлина недавно анонсировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, отметив, что он может перейти на работу в правительство Свердловской области.

Господин Бирюлин и весь строительный блок мэрии часто становились предметом критики застройщиков. Они обвиняли чиновников в ухудшении условий предпринимательской деятельности и публично отказались с ними сотрудничать. Так, строители выступали за увеличение плотности застройки, повышение коэффициента этажности объектов, а также отмену согласования с городскими властями внешнего облика зданий.

Алексей Бирюлин был назначен вице-мэром в октябре 2018 года. Ранее занимал должность директора екатеринбургского ПАО «Группа компаний ПИК». С 2011 по 2015 годы работал замначальника управления архитектуры. С 2016 по 2017 годы занимал должность замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Напомним, ранее свою должность покинул заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов. Местные СМИ сообщают, что господин Боликов возглавит администрацию Кировского района, однако официально в мэрии данную информацию не подтвердили. Кроме того, накануне стало известно, что глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко назначен заместителем мэра города по вопросам экономического развития, инвестиций и взаимодействия с бизнес-сообществом