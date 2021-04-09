Вице-мэр Екатеринбурга по товарному рынку покинул свой пост

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов покинул свою должность, сообщили в пресс-службе мэрии города. По данным источника “Ъ-Урал”, его место займет глава Ленинского района Дмитрий Ноженко.

Местные СМИ сообщают, что господин Боликов возглавит администрацию Кировского района, однако официально в мэрии данную информацию не подтвердили. Напомним, экс-глава Кировского района Александр Лошаков был отстранен от должности в феврале текущего года после возбуждения в отношении него уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным источника “Ъ-Урал”, уголовное дело связано с коррупцией при заключении контрактов на ремонты дорог. По его словам, в последние два года крупные подряды в Кировском районе получала фирма, близкая к руководству района. При этом фактически подрядчик не выполнял требуемые работы, а все средства выводились с ее счетов. Всего было выведено около 20 млн руб., а работы по итогу проводил районный ДЭУ за муниципальные средства.

Илья Смирнов