Дмитрий Ноженко назначен вице-мэром Екатеринбурга по вопросам экономического развития Последние четыре года он возглавлял Ленинский район города

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко назначен заместителем мэра города по вопросам экономического развития, инвестиций и взаимодействия с бизнес-сообществом, сообщил господин Ноженко в своем facebook.

«Оставлять Ленинский мне, признаюсь, тяжело. Но те четыре года, что я проработал здесь, наглядно показали – в районе трудится огромное сообщество профессионалов высокого уровня. По-прежнему останусь рядом, пусть и работая уже на городском уровне», — написал он.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, накануне свою должность покинул заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов. Местные СМИ сообщают, что господин Боликов возглавит администрацию Кировского района, однако официально в мэрии данную информацию не подтвердили.