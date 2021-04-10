Для сдерживания цен на сахар и подсолнечное масло Воронежская область получит более 1,6 млрд рублей

Чтобы стабилизировать цены на продовольственные товары, правительство РФ из резервного фонда выделило Министерству сельского хозяйства 9 млрд руб. для возмещения затрат на производство и реализацию сахара и рафинированного бутилированного подсолнечного масла. Из этой суммы 1, 667 млрд руб. должно быть выделено Воронежской области. Об этом сообщило правительство региона по итогам совещания профильного зампреда Виктора Логвинова с главами районов. Помимо указанной суммы, государственная поддержка областного АПК в 2021 году, как напомнил господин Логвинов, запланирована на уровне 7,675 млрд руб. По его словам, производителям в полном объеме уже доведены средства за молоко, реализацию особо значимых проектов, а также предназначенные для погашения процентных ставок по инвестиционным кредитам.

Также в ходе мероприятия обсуждался новый аграрный сезон. По словам Виктора Логвинова, 12 районов области уже приступили к севу яровых. Всего планируется засеять 1,69 млн га. Заместитель руководителя департамента аграрной политики Александр Харьковский уточнил, что по данным на 9 апреля, посеяно порядка 20 тыс. га яровых зерновых культур. К весенним полевым работам завезено 305 тыс. тонн минеральных удобрений (103% к плану). Подкормка озимых культур прошла на 407,4 тыс. га (48% к плану). Пока аграриев беспокоят запасы влаги в почве. Как было отмечено на совещании, в метровом слое сейчас в среднем 150-160 мм влаги, что на 30 мм ниже среднемноголетних показателей. Начальник филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Александр Сушков доложил, что предварительный прогноз на вегетативный период (апрель-сентябрь) в регионе пока благоприятный: температура все месяцы ожидается в пределах нормы, уровень осадков тоже, за исключением июля.

Какое производство для аграриев планируется в ОЭЗ «Центр», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «“Агротехмаш” высушит рынок».

Владимир Зоркий