Школа юридического мастерства

В споре между структурой холдинга «Сатурн-Р» — СМУ №3 и администрацией Перми о передаче соцобъектов в ЖК «Арсенал» в муниципальную собственность выяснились неожиданные обстоятельства. Представители компании утверждают, что не могут передать школу и помещения детского сада городу, так как первое здание принадлежит гендиректору холдинга Александру Репину, а второе — топ-менеджеру холдинга Юлии Весниной. Ранее суд наложил обеспечительные меры, запрещающие регистрировать права собственности на данные объекты. Эксперты полагают, что действия застройщика можно расценить как недобросовестные. Но вместе с тем не считают эффективной практику заключения подобных соглашений между девелоперами и мэрией.

Вчера в Арбитражном суде Пермского края состоялось очередное заседание по иску администрации Перми к компаниям холдинга «Сатурн-Р». Мэрия требует, в соответствии с ранее заключенным соглашением, передать в муниципальную собственность социальные объекты в ЖК «Арсенал» — школу и встроенный детский сад.

Представители «СМУ №3 Сатурн-Р» заявили, что не могут передать эти строения городу, так как они принадлежат третьим лицам. Здание школы было передано гендиректору и владельцу холдинга Александру Репину согласно решению трудового коллектива. А помещения детского сада получила директор «Пермавтоучкомбината» Юлия Веснина в соответствии с договором долевого участия.

Как пишет Business Class, в суде директор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Евгений Филимонов объяснил это решение тем, что «лучше кому-то подарить (социальные объекты.— “Ъ-Прикамье”), чем тому, кто создал проблему и фактически разоряет и разорит застройщика. «Суд не запрещал нам заключать сделки. И если можно подарить администрации, то почему нельзя другому человеку? Дело добровольное — дарение, есть целый закон о благотворительности»,— заявил господин Филимонов.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении “Ъ-Прикамье”, общее собрание ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» одобрило заключение договора дарения в декабре прошлого года. По договору Александр Репин получил здание общеобразовательной школы на 1225 мест с пришкольным стадионом, расположенное по адресу: Пермь, Свердловский район, ул. В. Татищева, 7. Отметим, что на собрании, согласно протоколу, присутствовали и голосовали только сам Александр Репин и Юлия Веснина. В декабре господин Репин подписал акт приема-передачи школы.

Договор об участии в долевом строительстве был заключен между ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» и Юлией Весниной в июле 2020 года. Согласно договору, госпожа Веснина получает в собственность помещения, предназначенные для детского сада. Строительство этого объекта оценивается в 23,3 млн руб., которые Юлия Веснина должна перечислить до 31 октября 2020 года. Срок передачи объекта — до 31 марта 2021 года.

Акт приема-передачи нежилого помещения был подписан госпожой Весниной 25 декабря. Однако регистрация права собственности была приостановлена, так как ранее суд принял обеспечительные меры и запретил ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» предавать третьим лицам земельные участки в микрорайоне Красные Казармы для строительства школы и встроенного детского сада, а также сами объекты.

Таким образом, регистрация права невозможна и в случае дарения школы Александру Репину.

Представители «СМУ №3 Сатурн-Р» ходатайствовали о привлечении в суд Александра Репина и Юлии Весниной. Суд разрешил пригласить господина Репина и отложил рассмотрение иска до 14 мая.

«Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями о безвозмездном проектировании и строительстве здания школы в ЖК «Арсенал» в 2018 году. Допсоглашением к договору девелопер обязался возвести здесь и детсад на 75 мест. В июне прошлого года компания решила расторгнуть соглашение, мотивировав свои действия тем, что мэрия не согласовывает новые параметры высотности и строительства для четвертой очереди «Арсенала». Чтобы обязать застройщика выполнить условия соглашения, администрация Перми обратилась в суд. В свою очередь, «Сатурн-Р» направил встречный иск о признании соглашения недействительным. По мнению представителей девелопера, городские власти не выполняют обязательства по документу, отказываясь утвердить параметры застройки четвертой очереди «Арсенала». В апреле этого года Арбитражный суд Пермского края отказал структурам холдинга «Сатурн-Р» — ООО «Пермавтоучкомбинат» и ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» в иске о признании соглашения незаконным.

Собеседник, близкий к администрации губернатора Пермского края, считает действия застройщика попыткой затянуть как судебный процесс, так и исполнение обязательства по передаче школы.

Партнер юридической фирмы INTELLECT, кандидат юридических наук Александр Латыев считает практику заключения подобных соглашений неоднозначной.

«Не удивлюсь, если окажется, что тот, кто не готов был бы совершить такие пожертвования, ни в коем случае не смог бы получить право построить жилые дома. В конечном итоге стоимость этих пожертвований закладывается в стоимость тех объектов, которые приобретают дольщики»,— говорит эксперт.





Вместе с тем он отмечает, что «застройщик, переоформляя права на объекты не просто на посторонних лиц, а на своих собственных участников, искусственно пытается создать такую ситуацию, при которой обещанный к пожертвованию объект окажется уже в собственности другого лица, которое ничего не обещало».

Александр Латыев полагает, что конкуренция требований о передаче объектов между администрацией и участниками ООО «СМУ-3» будет решаться по правилам ст. 398 Гражданского кодекса РФ.

«Кому первому передали — тот и стал собственником. Если никому не передали, то выигрывает тот, с кем первым заключили договор. А если и так невозможно определить — то тот, кто первым предъявил иск. Объекты пока никому не переданы, а по двум вторым критериям побеждает администрация. Да и даже если бы передать уже успели, то с учетом того, что застройщик попытался перевести объекты на своих собственных участников, то есть на аффилированных лиц, администрация могла бы оспорить такие продажи»,— поясняет юрист.

«Поскольку вопрос о победителе конкуренции суд будет решать уже при рассмотрении дела по существу, привлечение Юлии Весниной и Александра Репина к участию в деле не просто обоснованно, но даже необходимо. Если бы суд этого не сделал, то это было бы безусловным основанием для отмены будущего решения. При таком иске вполне логично применение обеспечительных мер, направленных на то, чтобы зафиксировать текущее положение и не допустить возможности появления новых лиц, претендующих на объекты»,— добавил Александр Латыев.

Дмитрий Астахов