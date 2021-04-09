Суд в Лондоне признал насильственной смерть Николая Глушкова

Коронерский суд Западного Лондона установил, что смерть бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова в 2018 году наступила от удушения третьим лицом. Коронер Чиньере Инияма, выясняющий обстоятельства дела, сообщил, что убийство было спланировано таким образом, чтобы оно выглядело как суицид.

«Исходя из документов и собранных улик, Николай Глушков умер в результате незаконного убийства»,— приводит Belfast Telegraph выводы господина Иниямы.

Согласно результатам биопсии, представленным в суде, на теле Николая Глушкова не было обнаружено увечий, который говорили бы о длительном удерживании или о самообороне. «Предполагается, что жертву быстро привели в беспомощное состояние. Известно, что удушающие приемы в течение секунд приводят к потере создания»,— цитирует эти результаты издание.

Николай Глушков был партнером и ближайшим соратником Бориса Березовского, в 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании. В 2017 году Савеловский суд Москвы заочно приговорил Николая Глушкова к восьми годам колонии за мошенничество. Бывшего замгендиректора «Аэрофлота» нашли мертвым в его доме в Лондоне 12 марта 2018 года.

Подробнее о гибели Николая Глушкова — в публикации “Ъ” «Удушение на Темзе».