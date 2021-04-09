США внесли в черный список еще семь китайских компаний

Министерство торговли США внесло три компании и четыре подразделения Китайского национального суперкомпьютерного центра в черный список за «деятельность, идущую вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики США». В черный список включены Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics и национальные суперкомпьютерные центры Цзинаня, Шэньчжэня, Уси и Чжэнчжоу.

Как отмечается в заявлении Министерства торговли США, эти компании занимаются разработкой и созданием суперкомпьютеров, которые затем используются военными структурами в программах оружия массового поражения и модернизации вооружения. После внесения в черный список эти китайские компании должны будут получать лицензии на доступ к американским технологиям, а американские компании не смогут предоставлять им услуги и продукцию.

Это уже не первое внесение китайских разработчиков и производителей в черный список в США за последний год. В июле прошлого года 11 китайских компаний попали в черный список, поскольку, по мнению Министерства торговли США, они причастны к нарушениям прав человека в Синцзян-Уйгурском автономном регионе. В декабре в список были включены нефтегазовая компания CNOOC и крупнейший китайский производитель микрочипов SMIC за связи с военными КНР. На том же основании в январе под ограничения попала Xiaomi и еще восемь китайских компаний.

Алена Миклашевская